Dans un document, Mireille Darc donne la parole aux victimes de l'excision.

Un document inédit de l'ex comédienne Mireille Darc à découvrir la saison prochaine sur France 2, en fin de soirée durant la case Infrarouge* : Excision, le plaisir interdit.

Cette coutume qui consiste à enlever totalement ou partiellement les organes génitaux externes féminins concerne deux cents millions de femmes dans le monde. En France, elles sont 60 000.

Dans ce film, la parole est donnée aux victimes de ce rituel. Il montre aussi comment la chirurgie a rendu possible la reconstruction de leurs organes et la découverte du plaisir. Des témoignages rares et bouleversants.

* Marie Drucker présentera désormais cette case pour renforcer la visibilité de ce rendez-vous prisé et exigeant. Elle animera ponctuellement un espace de débats et de discussions après certains films qui pourraient susciter, chez les téléspectateurs, des interrogations ou l’envie d’en savoir plus.