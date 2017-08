Parmi les nouveautés radio cette saison 2017:2018, Pop, pop, pop. Animée dès demain par Antoine de Caunes entre 16 et 17 heures sur France Inter.

Interrogé par Charlotte Moreau du quotidien Le Parisien, Antoine de Caunes dit aller avec joie sur la station qu'il écoute et où ont travaillé des gens chers à son cœur, comme Pierre Desproges ou Pierre Bouteiller.

Il y aura un invité chaque jour (Pénélope Bagieu lundi), dont on fera le portrait à travers ses goûts, révèle-t-il. "J’aurai une partenaire, Charline Roux, et des intervenants spécialisés, qui ne viendront pas en tant que chroniqueurs, parce que j’aimerais casser le côté cadencé de la chronique, j’aimerais que cela ressemble plus à une conversation".

Parmi les sujets abordés pour la première : le match McGregor-Mayweather, avec toute sa mise en scène, et l'impact de Game of Thrones.