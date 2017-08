Dès le lundi 21 août, C8 offre à ses jeunes téléspectateurs C8 CARTOON.

Dès le lundi 21 août, en tout début de matinée,, C8 offrira à ses jeunes téléspectateurs un tout nouveau rendez-vous quotidien : C8 CARTOON.

"Des dessins animés se succéderont et réveilleront petits et grands, avec autant d’aventures et de personnages. Ces nouveaux rendez-vous proposeront les séries animées exclusives : KAELOO, ARIOL, ODDBODS, LES CRUMPETS, PETIT POILU , MON CHEVALIER ET MOI et COPY CUT."

Ils sont quatre comme les Trois Mousquetaires et les cinq doigts de la main... Au pays trop mignon, KAELOO la grenouille et ses amis Moignon l’écureuil, Coin-Coin le canard et Mr Chat jouent à des tas de jeux délirants dans le seul but de s’amuser. Production : Cube Creative.

ARIOL propose de partager le quotidien d’Ariol, un petit âne bleu, et de ses amis en savourant des petites tranches de vie. Ariol passe par tous les états d’âme de l’enfance, gais ou mélancoliques, à travers des situations les plus concrètes de la vie : en famille, à l’école, dans le quartier, en vacances, mais aussi en songe, car l’imagination est le trait majeur de son caractère. D’après la bande-dessinée d’E. Guibert et M. Boutavant Production : Folimage.

Vêtus d’habits de fourrure aux couleurs vives, et tous dotés d’une personnalité différente, les ODDBODS sont sept drôles de personnages qui ne manquent ni de vitalité, ni d'imagination. Ils passent leur temps à chahuter et à se jouer des tours au fil des épisodes. Production : One Animation.

C’est l’histoire de la famille CRUMPETS (photo) qui vit dans une drôle de maison. Pa’Crumpets cultive son jardin, Ma’Crumpets bricole dans son atelier... Et puis il y a les autres Crumpets : Grand Ma’Crumpets, vieille dame indigne et vénale ; P’tit Der, le 142ème enfant de la fratrie Crumpets, qui n’a qu’une envie, se débarrasser de tout le monde pour se retrouver en tête à tête avec sa m’man, Rosénoir, la gothique romantique, Pfff, l’ado tout mou, Têtenlair qui l’oublie tout le temps... sa tête... Et 138 autres ! D’après les ouvrages de D. Levy et F. Benaglia (Editions Sarabacane) Production : 4.21 Productions

PETIT POILU est un petit bonhomme curieux, optimiste et courageux qui plonge malgré lui dans des aventures extraordinaires au cours desquelles il fait de multiples rencontres et dont il ressort toujours grandi. PETIT POILU apprend la vie en s'initiant aux relations humaines.Chaque matin, il quitte sa maison, sa maman et soudainement pénètre dans un univers imaginaire peuplé d'Incas, de gentils monstres sous-marins , d'extraterrestres farfelus. Il ressort toujours grandi de ses aventures et revient heureux et émerveillé de ses escapades pour retrouver ses parents, sa maison et son lit... D’après la collection de livres pour enfants de P. Bailly et C.Fraipont (éd. Dupuis)

MON CHEVALIER ET MOI ! Bienvenue dans un monde où les chevaliers combattent pour devenir Premier Chevalier du Royaume ! Le héros c’est Jimmy un petit écuyer, il est accompagné dans ses aventures par son père le chevalier Henri et la princesse Cat. Ensemble ils affrontent une sorcière maléfique, Bad Jack le cruel dragon, un cyclope géant et des rats voleurs...La comédie, les anachronismes et le talent musical d’Henri animent cet univers de princesses et de géants

Les aventures d’une bande d’ados fans de culture nipponne, qui traverse les cinq continents à bord d’un vieux van customisé. Leur destination finale : Tokyo, pour participer au plus grand concours de cosplay de tous les temps...Ari, Mac, Yuyu et Puk sont le COPY CUT :une bande d’ados passionnés du déguisement. Et ils sont sélectionnés pour LE grand concours de Cosplay de Tokyo ! La super classe ! Nos héros profitent des grandes vacances pour s’embarquer à bord du Van vintage de Babouz, la grand-mère plus que vintage de Mac. Et c’est parti pour un road trip déjanté et costumé à travers le monde, aux quatre coins des cinq continents : direction le Japon !

