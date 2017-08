Dès mardi, France Football propose à ses lecteurs une offre de résultats renforcée.

L'hebdomadaire France Football propose dès demain à ses lecteurs une offre de résultats renforcée.

Ils auront désormais accès aux fiches détaillées de tous les matches du week-end non seulement de Ligue 1 et de Ligue 2 mais aussi des 4 grands Championnats étrangers : Premier League, Serie A, Liga et Bundesliga.

Autre nouveauté : en plus du suivi hebdomadaire du National, du National 1, du National 2, du National 3 et des féminines, désormais FF assure également celui du Championnat de Régional 1 tout comme celui des U19 et des U17.

Au total, France Football proposera chaque semaine les résultats de 25 Championnats.