Des trains pas comme les autres, ce soir : La Russie d’Ouest en Est.

Ce jeudi en première partie de soirée sur France 5, dernier numéro de la saison de la série documentaire Des trains pas comme les autres : ce rendez-vous invite le téléspectateur à bord de trains pour un voyage dépaysant au coeur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

La Russie d’Ouest en Est, de Moscou au lac Baïkal, tel est le programme ce 31 août.

Pour Philippe Gougler, première étape à Moscou, capitale de la Russie, connue notamment pour sa Place Rouge et le Kremlin. Mais à Moscou, on visite aussi le métro, construit à partir de 1935 par Staline et à la gloire du peuple. Un métro original où chaque station est remarquable par son style très soviétique.

Philippe Gougler part ensuite à la découverte du fameux Transsibérien, la ligne de chemin de fer mondialement connue. Une ligne longue de près de 10.000 kilomètres et qui emmènera notre globe trotter jusqu’au lac Baïkal, le joyau de la Sibérie. En chemin, Philippe en profitera pour découvrir un train médical qui serpente la steppe et les forêts de bouleaux pour aller dans les villages les plus reculés de Sibérie.

Crédit photo © Step by step prod.