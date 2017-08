Elisabeth Quin et l'équipe de 28 minutes font leur rentrée le 28 août avec 2 nouveaux visages.

Le lundi 28 août à 20h05 sur ARTE, Élisabeth Quin retrouve son fauteuil d’animatrice du rendez-vous 28 minutes.

En cette rentrée, deux nouveaux co-intervieweurs – Éric Chol (Courrier international) et Vincent Trémolet de Villers (Le Figaro) – rejoignent Renaud Dély ​(Marianne), Nadia Daam (Slate, Europe 1), et Claude Askolovitch (Vanity Fair), ainsi que les chroniqueurs Xavier Mauduit et François Saltiel.

​Sans oublier les rubriques “Empreinte digitale” de Marc-Antoine de Poret, “Mise au point” de Sandrine Le Calvez, “Kiss kiss bang bang” de Thibaut Nolte, “Désintox” en partenarariat avec Libération et “Dérive des continents” de Benoît Forgeard.