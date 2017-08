En septembre sur France 2 : Les Petits Meurtres, secrets de fabrication.

Pour rappel, France 2 débute la diffusion de la saison inédite de la série française Les petits meurtres d'Agatha Christie le 1er septembre prochain.

Escazal Films et France 2 proposeront par ailleurs un documentaire de 90 minutes, Les Petits Meurtres : secrets de fabrication, qui sera diffusé en deuxième partie de soirée, à la suite du troisième épisode inédit de la rentrée. Vraisemblablement le vendredi 15 septembre donc.

"Le documentaire offrira aux spectateurs une véritable leçon de cinéma, les caméras se glisseront dans les réunions de scénarios, de castings, en post-production pour découvrir une scène de bruitage, dans les ateliers où se construisent les décors, les costumes d’époque, sur le plateau, dans les loges des comédiens quand ils répètent leur texte... et montreront le rôle de chaque membre de l’équipe sur un film, le talent particulier de chacun pour fabriquer du rêve, de l’émotion et du rire."

Blandine Bellavoir, qui interprète d’Alice Avril, sera notre guide. L’actrice interviewera les acteurs et les créateurs et partira à Londres à la rencontre de Mathew Prichard, petit-fils d’Agatha Christie et fan de la série.

Crédit photo: © Thierry Langro / Escazal Films