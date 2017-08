Evénement dans Quotidien : MC Solaar fait son grand retour et chante son single inédit.

Présenté par Yann Barthès et produit par Bangumi, Quotidien, très beau succès d'audience la saison dernière (particulièrement au printemps) revient lundi 4 septembre à partir de 19h20 sur TMC.

Jamel Debbouze et MC Solaar seront tous les deux sur le plateau pour la première de cette nouvelle saison.

Le premier sera pour la première fois face à Yann Barthès pour parler, entre autres, de son nouveau spectacle « Maintenant ou Jamel ».

Le second, qui a connu un gros succès commercial et critique dans les années 90 et 2000, a choisi Quotidien pour faire son grand retour après dix ans d’absence. MC Solaar interprétera en avant-première le premier single de son nouvel album : « Sonotone ». Un titre disponible à la vente dès vendredi.