Excellent bilan d'audience pour les Mondiaux d'athlétisme sur France Télévisions.

Bilan d'audience des championnats du monde d'athlétisme : Du 4 au 13 août, la compétition a réalisé de très belles performances d'audience sur France 2 et France 3, avec notamment une moyenne de 3 millions de téléspectateurs pour 17,2% de PdA sur les tranches de prime time, communique le groupe France Télévisions.

France 2 a fédéré en moyenne en prime time 2,9 millions de téléspectateurs pour 16,7% de PdA.

Sur ses cinq prime time, la chaîne s'est placée en tête des audiences à 3 reprises. Lors de ces Mondiaux 2017, France 2 a réalisé sa meilleure audience et part d'audience le mardi 8 août, avec en moyenne 4,4 millions de téléspectateurs (23,7% de PdA) pour suivre notamment la victoire de Pierre-Ambroise Bosse lors de la Finale du 800m. Il s'agit de la meilleure audience et part d'audience pour une retransmission de Championnats du monde ou d'Europe d'athlétisme sur France 2 depuis Barcelone en 2010.

Le plus haut pic d'audience de ces Mondiaux 2017 sur France 2 a été atteint ce même jour, mardi 8 août, avec près de 5,7 millions de téléspectateurs lors du dernier saut de Renaud Lavillenie en Finale du concours de saut à la perche.

France 3 a pour sa part, tout au long de ces Mondiaux, fédéré en moyenne en prime time 3,1 millions de téléspectateurs pour 17,8% de PdA.

Sur les cinq soirées concernées, la chaîne s'est placée en tête des audiences à 3 reprises . Lors de ces Mondiaux 2017, la chaîne a réalisé sa meilleure audience et part d'audience le samedi 12 août, avec en moyenne 4 millions de téléspectateurs (24,6% de PdA). Il s'agit de la meilleure audience et part d'audience pour une retransmission de Championnat du monde ou d'Europe d'athlétisme en prime time sur France 3 depuis Barcelone en 2010.

Le plus haut pic d'audience de cette édition 2017 sur France 3 a été atteint ce même jour, samedi 12 août, à 22h, au moment du titre mondial de Kevin Mayer à l'issue de la dernière épreuve du Décathlon, avec plus de 4,9 millions de téléspectateurs.

A noter qu'hier matin, France 3 a réuni hier en moyenne 835 000 téléspectateurs pour 17,3 % de PdA pour suivre la victoire de Yohann Diniz au 50km marche. La chaîne s'est placée largement leader durant cette retransmission. Il s'agit de la meilleure part d'audience pour une diffusion de Championnats du monde ou d'Europe d'athlétisme en matinée sur France 3 depuis Barcelone en 2010. Stade 2, présenté hier par Laurent Luyat en direct de Londres, a été suivi par 1,5 million de téléspectateurs pour 12,9% de PdA.

L’offre dédiée à ces Mondiaux 2017 sur le site, l'application et les plateformes partenaire de francetvsport a enregistré plus de 15 millions de vidéos vues et 1,5 million de visites. Les vidéos « Le dernier 100M d’Usain Bolt » et « La victoire du 800M de Pierre-Ambroise Bosse » ont été chacune vues plus d’1 million de fois. Ces Mondiaux ont par ailleurs généré plus de 20 000 nouveaux abonnements sur les réseaux sociaux dédiés à l’offre francetvsport.