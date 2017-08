Extracteur de jus, Magnum et mirabelles dans Capital ce dimanche.

Lors du magazine Capital présenté par Bastien Cadéac ce dimanche 20 août à 21 heures sur M6.

A l’apéro, les graines restent encore les grandes favorites des Français, loin devant les biscuits ou les chips. Mais l’indétrônable cacahuète est désormais menacée dans nos coupelles par la noix de cajou qui, contrairement à la cacahuète, contiendrait de « bonnes » graisses, du magnésium et de nombreuses vitamines. La noix de cajou est un vrai symbole de la mondialisation : elle fait le tour du monde avant d’arriver dans notre assiette et voit son prix augmenter à chaque étape pour être vendue ainsi plus chère que la cacahuète (quinze à vingt euros le kilo au lieu de dix). Les équipes de Capital ont remonté la piste de cette petite graine qui les a menées bien loin de chez nous.

Quatre Français sur dix consomment au moins un verre de jus de fruits par jour. Mais aujourd’hui, les Français veulent les presser eux-mêmes grâce à un appareil révolutionnaire : l’extracteur de jus. Un produit qui voit ses ventes augmenter de 80% rien que sur le premier trimestre 2017 ! De cinquante euros dans les hypermarchés à plus de mille euros pour certains appareils très sophistiqués, quelles sont les marques qui se battent pour nous faire presser nos jus nous-mêmes ? Comment expliquer de telles différences de prix ? Pourquoi l’extracteur de jus est-il devenu le dernier appareil électro-ménager à la mode ?

A l’heure du dessert, l’été c’est aussi la saison des glaces ! Une marque domine le marché mondial : c’est Magnum, le roi de l’esquimau. Avec six milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 360 millions réalisés dans l’Hexagone, Magnum détient 37 % de parts de marché devant les marques de distributeurs et Nestlé ! Comment la marque a-t-elle réussi à positionner un simple esquimau comme un produit glamour qui défile à Cannes, choisit des égéries sulfureuses telle que Kendall Jenner (demi-sœur de Kim Kardashian) pour faire le buzz dans les médias ? Quel est le nouveau parfum qui débarque cet été sur le marché ? Comment a-t-il été élaboré ? Pour la première fois, Magnum a accepté d’ouvrir les portes de ses usines à des caméras pour percer les secrets de fabrication de l’esquimau préféré des Français.

Et puis, à la fin du repas, vous prendrez bien un petit fruit ? Pourquoi pas une mirabelle, cette petite prune jaune au goût délicieusement sucré qui booste l'économie de toute une région. La mirabelle produite en Lorraine représente à elle seule 80 % de la production mondiale. Un business en croissance - actuellement de quinze millions d'euros par an. Ce trésor est protégé par un label. Entre ceux qui possèdent le label et ceux à qui on ne le donne pas, c’est une véritable bataille juridique qui se joue sur les terres fertiles de Lorraine.

Crédit photo © Pierre Olivier - M6.