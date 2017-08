Fort Boyard le 26 août avec Laurent Ournac, Capucine Anav, Laurent Kérusoré...

Fort Boyard sous réserve le samedi 26 août à 21 heures sur France 2 : rugby féminin en lieu et place si les Bleues se qualifient pour la finale de la coupe du monde.

L'équipe du samedi 26 août sera constituée de :

Laurent Ournac,

Capucine Anav,

Christian Quesada (champion du jeu Les 12 coups de midi),

Géraldine Lapalus,

Laurent Kérusoré

et Thomas Joubert.

Ils joueront pour l'association Ligue contre l'obésité. Créée en 2014 par le professeur David Nocca, elle a pour missions la prévention et la promotion des dépistages de l’obésité et du surpoids ainsi que l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches.

Créé par Jacques Antoine, Jean-Pierre Mitrecey et Pierre Launay. Réalisé par Francis Côté. Produit par Adventure Line Productions. Présenté par Olivier Minne.