Hommage TV à Jerry Lewis : rediffusion de Docteur Jerry et Mister Love

Plusieurs chaînes devraient rendre hommage ces prochains jours au comédien Jerry Lewis (on pense notamment à ARTE). Première déprogrammation dès ce lundi soir.

TCM Cinéma bouscule sa programmation pour rendre hommage au « Zinzin d’Hollywood », et diffuse le burlesque « Docteur Jerry et Mister Love », une variation loufoque de Docteur Jeckyll et Mister Hyde.

Véritable enfant de la balle avec ses deux parents artistes de music-hall, Jerry Lewis s’est illustré autant avec son acolyte, le crooner Dean Martin, que lorsqu’il décide de diriger seul ses films. Considéré comme l’un des plus grands artistes comiques, Jerry Lewis dénombre plus de 60 films à son effectif dont Ma bonne amie Irma (1949), Artistes et Modèles (1955), Le Dingue du Palace (1960) et le Zinzin d’Hollywood (1961) mais aussi Arizona Dreams (1992) et Funny Bones (1995).