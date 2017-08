Jean-Baptiste Élissalde devient consultant rugby de L'Équipe.

Jean-Baptiste Élissalde, ex demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, devient consultant rugby de L’Équipe.

Chaque semaine, il livrera son analyse experte sur le Top 14 et la Coupe d’Europe dans les colonnes du journal.

Il intègre le pool des consultants rugby de L’Équipe : Fabien Galthié, spécialiste du XV de France pour le quotidien et Christophe Dominici, voix de la Fédérale 1 sur la chaine L’Équipe.

Jean-Baptiste Élissalde : International français à 35 reprises de 2000 à 2008, dont trois en tant que capitaine, il a notamment remporté deux Tournois des 6 Nations, et participé à la Coupe du monde 2007. En huit saisons au Stade Toulousain, il a décroché deux titres de champion de France et trois Coupes d’Europe. Il est le meilleur marqueur de points de l’histoire du club. Après cette brillante carrière de joueur, il a été entraîneur des arrières du Stade Toulousain entre 2010 et 2017.