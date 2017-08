Jean-Claude Van Damme annonce le lancement d’une fondation.

Interrogé dans le numéro de l’hebdomadaire Paris Match sorti ce jeudi 10 août, le comédien belge Jean-Claude Van Damme annonce la création de sa fondation.

Son mode de fonctionnement sera unique, altruiste, dévoile-t-il. « Je gagne de l’argent, je suis privilégié. Mais je sais d’où je viens et ce que je dois rendre aux autres. Aujourd’hui, le monde ne va pas bien. Et moi, j’ai tellement à lui dire ! A lui donner, aussi ».

Le but de cette fondation ? Rien de moins qu’améliorer la vie, sauver la planète, et ce à travers des actions concrètes. En matière d’espèces en voie de disparition, de climat, de pollution. « Proposer les couleurs d’un nouveau futur ». Plus d’infos, via Van Damme en personne, début septembre.

A noter par ailleurs que JCVD travaille à une autobiographie, qui sera publiée aux éditions du Cherche-Midi.