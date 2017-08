Julie Gayet invitée de C à vous lundi sur France 5.

Pour rappel, dès lundi, Anne-Élisabeth Lemoine prend la tête du magazine C à vous sur France 5. Où elle sera accompagnée de Patrick Cohen, Maxime Switek et Pierre Lescure, les journalistes Marion Ruggieri, Anne-Laure Bonnet et Samuel Laurent.

Selon les informations du quotidien Le Parisien, la comédienne et productrice Julie Gayet sera sur le plateau. Elle évoquera sa rentrée théâtrale et sera sans nul doute interrogée sur sa vie durant le quinquennat de François Hollande.

Crédit photo © Delphine Ghosarossian - SIPA.