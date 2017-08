Koh-Lanta Fidji sur TF1 : Un des sites les plus beaux de toute l’histoire du programme. (vidéo)

C'est reparti pour une nouvelle saison de Koh-Lanta le vendredi 1er septembre sur TF1 (photo des candidats). Direction l'archipel des Fidji, sur l'île de Yasawa.

Un endroit incroyable, assure Denis Brogniart incontournable animateur de ce jeu. Depuis plus de 30 ans, il a eu la chance de parcourir le monde entier mais dit n'avoir jamais vu un endroit aussi vierge de toute pollution... "Quelle beauté ! Les plages sont magnifiques, entourées d’une végétation dense, qui contraste avec une eau translucide. Sur ces îles perdues au milieu du Paci que, on a l’impression d’être au paradis. Si je devais donner les ingrédients pour créer un endroit magique en pleine nature, à peu de choses près, j’aurai décrit cette île sauvage. C’est au milieu de nulle part, c’est un peu la Lozère des îles Fidji..."

Productrice, Alexia Laroche-Joubert tenait absolument à emmener les candidats à l’autre bout du monde pour offrir un dépaysement total et de l’évasion aux téléspectateurs. "Rares sont les Français qui partent en vacances dans les îles Fidji, c’est tellement loin de la France. Nous avions beaucoup tourné en Asie ces dernières années ; (Philippines (saison 7), Vietnam (saison 10), Malaisie (sai- sons 12 et 14), Thaïlande (saison 15), Cambodge (saisons 16 et 17)...) je voulais du changement et avoir un site vierge."

Après plusieurs semaines de repérage en Océanie, le choix s'est porté sur l’île de Yasawa, située au nord-ouest de l’île principale des Fidji, à 16 532 km de la France et à plus de 27 heures d’avion de chez nous ! "Lorsque nous sommes arrivés sur place, quel choc ! Cette île est magni que et sauvage. L’endroit est quasi vierge de toute exploitation touristique. Les équipes de Koh-Lanta, qui travaillent depuis le début sur l’émission, m’ont d’ailleurs confiées que l’île de Yasawa est un des sites les plus beaux de toute l’histoire du programme, avec l’île des Pins, en Nouvelle-Calédonie (saison 5)."

Autre avantage de ce lieu merveilleux, ajoute Alexia Laroche-Joubert, la barrière de corail est implantée suffisamment loin du rivage, ce qui a permis de développer un maximum d’épreuves aquatiques.