L'amour est dans le pré ce lundi : ce qui va se passer dans les deux épisodes.

Ce lundi 14 août en soirée sur M6, volets 17 et 18 de L'amour est dans le pré. Un rendez-vous présenté par Karine Le Marchand.

La quête du grand amour continue pour :

- Christophe, 46 ans, vigneron dans le Jura.

- Carole, 48 ans, éleveuse de Saint-Bernard dans les Alpes-Maritimes.

- Gégé, 52 ans, éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Haute-Vienne.

- Romuald, 43 ans, éleveur de poules bio pour la vente des œufs en Haute-Saône.

En Haute-Vienne, Iris partie, Gégé et Anne-Marie commencent à évoquer l’avenir et des envies d’emménager ensemble. Sachant Anne-Marie passionnée de chevaux, Gégé lui fera la surprise d’une visite d’un ranch, à quelques kilomètres seulement de chez lui. Une subtile astuce pour la convaincre de ne plus jamais repartir ?

Carole aura sa première discussion en tête-à-tête avec Didier et Eric, et profitera de ce moment privilégié pour un premier bilan à mi-parcours. Hésitante quant à son choix final, notre éleveuse organisera un diner test le soir en compagnie de son entourage proche. Comment réagira Didier, déjà si timide et effacé en petit comité ?

Christophe fera la surprise à Angélique et Sylvie d’une journée à Vesoul, et profitera du voyage pour rendre une visite à son camarade Romuald, lui-même accompagné d’Aurélia et Emmanuelle ! Alors que les filles font le point de leur situation après les premiers jours passés à la ferme, les deux amis profitent de ce moment entre hommes pour partager leur incroyable odyssée... Si les sentiments naissants du vigneron pour Angélique ne font plus aucun doute, rien n’est encore fait chez l'éleveur de poules, tiraillé entre la douceur d’Emmanuelle et la fougue d’Aurélia. Un diner avec ses amis le soir l’aidera-t-il à y voir plus clair ?

Dans l'épisode programmé après 22 heures :

Entre rebondissements et coups de théâtre, le voyage à la ferme des prétendantes et prétendants n’a semble-t-il pas livré toutes ses surprises... et si tout changeait à l’issue de ce quatrième jour ?

Tandis qu’Anne-Marie s’intègre parfaitement auprès de l’entourage de Gégé et trouve petit à petit sa place en vue d’une future installation, au petit matin, les choses prennent une tournure inattendue chez Christophe, à l’issue d’une discussion avec Angélique.

En Haute-Saône, une dispute éclatera dès le petit déjeuner entre Aurélia et Romuald. Alors que la célibataire s’apprête à partir pour reprendre le travail, cet incident jouera-t-il un rôle dans l’issue finale du séjour ?

Enfin, chez Carole, nous retrouverons un Didier métamorphosé ! À l’aise et taquin comme jamais, le célibataire semble avoir (enfin) laissé ses doutes de côté pour jouer les trouble-fête. Cette transformation lui permettra-t-elle de combler le retard accumulé ?