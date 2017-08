L'amour est dans le pré ce lundi soir : plusieurs départs de prétendant(e)s.

Présenté par Karine Le Marchand ce lundi 7 août sur M6, les parties 15 et 16 de lL'amour est dans le pré.

Ce soir le séjour à la ferme des prétendantes et prétendants se poursuit chez quatre de nos agriculteurs célibataires :

• Nathalie, 27 ans, éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage dans le Jura.

• Roland, 60 ans, éleveur de vaches allaitantes en Haute-Loire.

• Pierre-Emmanuel, 43 ans, céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes.

• Vincent, 45 ans, éleveur de brebis dans le Lot.

Après déjà deux jours passés à se découvrir et partager ce quotidien particulier, la quête de l’amour ne fait que s’intensifier avec son manège de tête-à-tête, de soirées à rebondissements et de questions.

Dans le Jura, malgré un emploi du temps chargé, Nathalie passera des moments privilégiés avec chacun de ses prétendants. Ce matin, dès les aurores, c’est Sébastien qui prêtera main forte pour le paillage de la bergerie. Puis Bastien prendra la suite pour un tour de livraisons de fromages. Alors que les sentiments de notre éleveuse se précisent au fil des jours, un diner test attendra les hommes le soir, en présence de ses nombreux amis, très impatients de les rencontrer. Qui fera la meilleure impression ?

En Haute-Loire, Michelle et Christiane se sont mises sur leur 31 afin d'accompagner Roland à la foire annuelle du bœuf fin gras de Béage, où notre éleveur expose l’une de ses bêtes. Malgré les bons moments passés ensemble, Michelle réaffirmera avec insistance ses envies de plus de tête-à-tête. Roland prendra-t-il le temps ?

Dans le Loiret, Gwladys continue à chouchouter les papilles de Pierre-Emmanuel avec de bons – copieux - plats alsaciens. Pour son plus grand plaisir ! Les tourtereaux continuent à se découvrir tout en se projetant, déjà, sur leur avenir à deux.

Enfin, Vincent présentera Brigitte et Karine à sa famille et ses plus proches amis au cours d’une soirée occitane, préparée spécialement par ses soins. Au programme, des chants – occitans bien sûr – mais aussi et surtout les premières confidences de notre éleveur de brebis sur la possible issue de ce séjour ...

Dans l'épisode diffusé après 22 heures :

Pierre-Emmanuel, amoureux, présente officiellement sa compagne à son entourage...

Chose promise, chose due, Roland passera un moment en tête-à-tête avec Christiane et Michelle... et contre toute attente fera part dès ce troisième jour de son choix pour la suite du séjour ! Pour Michelle qui attendait impatiemment ce moment, le résultat sera-t-il à la hauteur des espérances ?

Dans le Jura, malgré une courte nuit, Nathalie est au travail tôt, accompagnée du courageux Victor. Indécise depuis la première rencontre avec ses prétendants, la soirée de la veille semble avoir répondu à une partie des questions que se posait notre éleveuse, qui annoncera à un garçon son choix de ne pas poursuivre la semaine avec lui...

Enfin dans le Lot, Vincent dont le cœur penche nettement d’un côté depuis le début de la semaine, fera part de ses sentiments à ses prétendantes. Tandis que l’une d’elles s’apprête à partir, la fin du séjour, à deux, débouchera-t-elle sur une nouvelle idylle ? L’amour sera-t-il au rendez-vous à l’issue de ces cinq jours passés ensemble ?