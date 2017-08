Bonne audience du jeu Cash Island diffusé mercredi soir sur C8.

Le nouveau jeu Cash Island était diffusé hier, mercredi 23 août, en première partie de soirée sur C8. Première partie de ce programme présenté par Benjamin Castaldi.

Face notamment à un doc consacré à Goldman, rediffusé sur W9, 90' enquêtes sur TMC et Section de recherches sur HD1, l'audience est la suivante : 781.000 téléspectateurs en moyenne. La part d'audience est de 4.2%. Et elle est de 5.8% sur la cible 25/49 ans.

10 candidats perdus au milieu d’un archipel des Philippines n’ont qu’un seul but : trouver l’emplacement d’un coffre contenant 100 000 euros et tout faire pour le garder secret. Dès le début de l’aventure, la chasse au trésor est lancée entre les candidats. Seul l’un d’entre eux va découvrir l’emplacement du coffre. Il devient le Maître du Jeu. Démarre, alors, une impitoyable chasse à l’homme où tous les candidats sont suspects… Dès lors, le Maître du Jeu doit tout faire pour ne pas se faire démasquer par ses adversaires qui n’ont qu’un objectif en tête : découvrir son identité, l’éliminer et ainsi remettre le trésor en jeu.

Chaque épisode est rythmé par 3 grandes étapes…

LE TREK : Course qui se joue en binôme, elle permet aux candidats les plus rapides de gagner des indices sur l’identité du Maître du Jeu et de se qualifier pour l’épreuve suivante : le challenge. En amont du trek, c’est le Maître du Jeu qui a constitué chaque binôme afin de désavantager les adversaires les plus dangereux et semer le doute quant à son identité.

LE CHALLENGE : Le candidat qui remporte cette grande épreuve individuelle obtient le pouvoir de désigner et d’éliminer, lors de la prochaine assemblée, le candidat qu’il pense être le Maître du Jeu. Par ailleurs, il devient intouchable et personne ne pourra voter contre lui pendant l’assemblée.

L’ASSEMBLÉE : Les épisodes s’achèvent avec l’élimination de deux candidats au cours de l’assemblée autour de Benjamin Castaldi ; une première élimination par le vainqueur du challenge, une seconde élimination par le vote ouvert des autres candidats. Pour tous, l’objectif est d’éliminer le Maître du Jeu pour relancer la chasse au trésor !