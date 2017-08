Présentée par Laurent Ruquier, l'émission hebdomadaire Les Enfants de la télé débarque dimanche 3 septembre à 14h20 sur France 2.

L'animateur dit s'être porté candidat parce que, tout simplement, il pense être un enfant de la télé. "La télévision est arrivée chez moi en 1963, l’année de ma naissance. On a donc accouché de la télévision en même temps que de moi [Rires] ! Je suis passionné par tous les programmes depuis que je suis gamin et ne suis pas loin d’être incollable sur les noms des présentateurs et des émissions depuis les années 60".

Ruquier va essayer de moderniser ce programme né en 1994 avec Arthur, de suivre l’actualité à travers le prisme de la télévision et des archives télé. "C’est en cela que ce sera un peu différent. Le rythme hebdomadaire implique de suivre un peu plus ce qu’il se passe dans l’actualité, à l’inverse d’une émission mensuelle". Le fait aussi que ce ne soit pas un prime, mais une émission diffusée en début d’après-midi nécessite forcément des modifications, ajoute Laurent Ruquier. "Le contenu évoluera en fonction des semaines, de l’actualité et des invités".

Le premier souvenir télé de Laurent Ruquier ? C’est Anne-Marie Peysson en tant que speakerine. "J’étais fan d’elle, je courais derrière le poste dès qu’elle apparaissait sans vraiment savoir son nom. D’ailleurs, à l’époque, je l’appelais Anne-Marie Poisson, je ne savais pas le prononcer. En tant que téléspectateur un peu plus averti, j’adorais toutes les émissions de jeux comme Le Francophonissime, Les Jeux de 20 heures et, évidemment, Le Petit Rapporteur. Mais également les émissions d’humour comme La Lorgnette, celles de Pierre Tchernia également, ou encore les shows des Carpentier, particulièrement ceux de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault consacrés à l’histoire de France. J’aimais beaucoup les émissions qui divertissaient et faisaient rire".

Crédit photo © Vincent Capman - France 2.