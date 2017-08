L’Equipe a les droits de diffusion des matches de qualification de l’Euro 2020 et du Mondial 2022.

À partir de septembre 2018, et pendant quatre saisons jusqu’en 2022, la chaine L’Équipe proposera une offre majeure de football, est-il communiqué :

l’intégralité des matches de qualification à l’UEFA Euro 2020 ;

l’intégralité des matches de qualification à la Coupe du monde 2022, pour la zone Europe ;

l’UEFA Nations LeagueTM, nouvelle compétition lancée par l’UEFA ;

les matches amicaux de toutes les sélections européennes.

« Avec cette acquisition majeure dans le football, nous sommes très heureux d’offrir aux téléspectateurs de la chaine L’Équipe et aux utilisateurs du site L’Équipe, le meilleur des sélections européennes jusqu’à la Coupe du monde 2022. Cette complémentarité entre nos supports TV et numériques est un atout pour notre groupe et son développement est un axe stratégique majeur pour les prochaines années. » explique Cyril Linette, directeur général de L’Équipe.

À l’occasion de ces journées, L’Équipe mettra en place un dispositif éditorial complet :

- jusqu’à 11 matches en direct sur la chaine lors des semaines internationales ainsi que l’intégralité des rencontres en différé notamment celles de l’équipe de France ;

- un magazine exclusif chaque journée de rencontres ;

- tous les résumés et tous les buts ainsi que le replay accessibles sur le site et l’appli L’Équipe. De l’Espagne à l’Allemagne en passant par l’Italie, le Portugal, la France, les téléspectateurs de la chaine L’Équipe suivront les sélections européennes jusqu’à la Coupe du monde 2022.

Différé pour l'équipe de France, TF1 ayant les droits pour le direct.