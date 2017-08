L'équipe de Midi en France lance sa saison à Cabourg.

Pour inaugurer la nouvelle saison, l’équipe de Midi en France prend ses quartiers, du 4 au 8 septembre, à Cabourg, dans le Calvados. A 11h20 sur France 3 avec Vincent Ferniot.

Les chroniques de Midi en France :

« Recette et gastronomie », de Vincent Ferniot

« Vu d’ici », présenté par Jean-Baptiste Pattier

« Découverte », d'Helena Morna

« Animaux et nature », présenté par la vétérinaire Hélène Gateau

« Made in France », de Nathalie Schraen-Guirma

Jean-Baptiste Pattier, journaliste à France 3 Normandie, nous fera découvrir la région à travers les sujets suivants : Les écrivains légendaires qui ont marqué la Côte Fleurie comme Françoise Sagan, Marguerite Duras, Gustave Flaubert et, bien sûr... Marcel Proust ; Le Festival du film de Cabourg ; Les impressionnistes et les artistes qui furent inspirés par la Côte Fleurie et le pays d'Auge ; La réserve naturelle de la Dives ; La candidature des plages du Débarquement au patrimoine mondial de l'Unesco.

Prochaines destinations : Saint-Jean-de-Luz, Sète, L’Isle-sur-la-Sorgue, Porto-Vecchio, Calvi…

Crédit photo © R&G Productions - France 3.