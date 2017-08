La folle histoire de TPMP le 20 septembre sur C8.

Un documentaire inédit de 90’ réalisé par Jean-Luc Genest, proposé le 20 septembre en première partie de soirée sur C8.

Produit par H20 PRODUCTIONS et MAD PRODUCTIONS.

Avec: Gad Elmaleh, Black M, Jean-Pierre Foucault, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert, Rayane Bensetti, Ahmed Sylla, Waly Dia, Philippe Lacheau, Issa Doumbia, Grichka et Igor Bogdanoff, Marc-Antoine Le Bret, Yannick Bolloré, Thomas Valentin, Jean-Francois Kervean, Jean-Luc Lemoine, Benjamin Castaldi, Géraldine Maillet, Valérie Benaïm, Enora Malagré, Christophe Carrière, Gilles Verdez, Jean-Michel Maire, Isabelle Morini-Bosc, Gérard Louvin...

"Il aura fallu quelques années pour que Cyril Hanouna et ses chroniqueurs fassent de TOUCHE PAS À MON POSTE ! le rendez- vous incontournable de la télévision, l’émission où tout peut arriver ! Tous les soirs, la folie de Cyril Hanouna créé l’événement autour d’invités exceptionnels mais aussi grâce aux talents de ses chroniqueurs. Fous rires, happenings, jeux, délires, défis, vous allez comprendre comment l’animateur a transformé une simple émission sur les médias en un véritable phénomène de société qui bat tous les records d’audience ! Comment est née TPMP et quelle est la recette de son succès ? Comment Cyril choisit-il ses chroniqueurs et quel talent faut-il avoir pour faire partie de la bande ? Comment TPMP est devenu le phénomène télévisuel de ces 20 dernières années ? Qui est vraiment Cyril Hanouna ? Pourquoi a-t-il connu une longue traversée du désert avant TPMP ? Pourquoi TPMP est une révolution dans le PAF ? Quels rapports Cyril Hanouna entretient-il avec son public depuis des années ? Comment l’émission a-t-elle évolué depuis sa création ? Pour la première fois, vous allez tout savoir de l’enfance de Cyril : celle d’un passionné de télé qui rêvait, contre l’avis de tous, de devenir l’animateur incontournable d’aujourd’hui ! Grâce à des images d’archives et les témoignages de personnalités et de proches, vous allez tout savoir sur LA FOLLE HISTOIRE DE TPMP !"