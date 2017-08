La Grande Parade des nations celtes à Lorient en version longue le 20 août sur France 3.

Pour rappel, dimanche 6 août 2017 à partir de 17h50 (athlétisme avant) sur France 3 : La Grande Parade des Nations Celtes. Les meilleurs moments de la Grande Parade qui aura défilé le matin-même à Lorient.

Pour les plus patients, France 3 programmera dimanche 20 août vers 14 heures la version longue de cette parade : 110 minutes. Un événement présenté par Christophe Guyomard et Yann Queffélec.

Aux sons des bombardes et des binious, place au spectacle du grand défilé dans les rues lorientaises, avec plus de 3 500 sonneurs et danseurs des quatre coins du monde celte, sur un circuit de deux kilomètres. Du pont Carnel au stade du Moustoir, près de deux heures de parade haute en notes, en costumes et en couleurs dans les rues de la ville, et une belle occasion de découvrir une culture bien vivante, faite de traditions musicales chaleureuses comme celles des bagadoù, des cercles et bandas de gaïta (cette fameuse cornemuse traditionnelle dont on joue dans la péninsule ibérique) et des pipe-bands. Sans oublier le rendez-vous tant attendu, le Triomphe des sonneurs, célèbre cortège qui réunit des centaines de musiciens dans les rues de Lorient.

Crédit photo © Jack Fossard