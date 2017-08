La Matinale de Radio Classique de retour le 4 septembre sur Paris Première.

Dès le lundi 4 septembre entre 8h10 et 9 heures.

Toujours partenaire de Radio Classique, Paris Première retransmet cette saison encore la « Matinale », cette tranche d'infos présentée par Guillaume Durand et ponctuée de rendez-vous tels que l'édito politique de Guillaume Tabard, l'invité politique, la revue de presse de Michel Grossiord et le débat Accords/Désaccords confrontant les analyses d'experts et journalistes.

Crédit photo © Jean-Marie Périer - Paris Première.