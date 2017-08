La naissance de L'Ouest américain, vue par Robert Redford : série inédite dès le 18 septembre.

Après la guerre de Sécession, une nouvelle génération d’Américains émerge. Ils sont déterminés à s’emparer d’une partie de l’Ouest, un territoire encore inexploré. En seulement 30 ans, plus de 174 millions d’hectares de terres sont colonisés.

Mais alors que le nouveau gouvernement encourage la conquête de l’Ouest, les anciens Confédérés, soucieux de récupérer ce qu’ils ont perdu, deviennent hors-la-loi. Dans la plaine, la guerre fait rage. Des tribus de guerriers se regroupent pour défendre leur mode de vie. C’est l’histoire d’une époque d’une violence incomparable où des hommes ordinaires se battent et versent leur sang. Dans cette lutte qui déterminera le sort de la nation, ils deviendront de véritables légendes. L’histoire vraie d’hommes prêts à tout risquer pour vivre le rêve américain !

Inédite, la série THE WEST PAR ROBERT REDFORD propulse le téléspectateur dans le monde impitoyable des cowboys, des indiens, des hors-la-loi et des fines gâchettes.

De Jesse James à Billy the Kid en passant par Sitting Bull, ils furent les premiers à vivre le rêve américain, mais aussi à en mourir. Découvrez leur histoire. Qui de mieux pour nous guider dans ce voyage dans le temps que l’expert et passionné de l’Ouest Robert Redford ? Au côté de celui qui a notamment joué dans Butch Cassidy et le Kid, entre des reconstitutions saisissantes de vérité, des historiens, des hommes d’état mais aussi des comédiens qui ont expérimenté l’Ouest américain lors de tournages se succèdent. Des invités de choix comme Ed Harris (Appaloosa), Mark Harmon ( Wyatt Earp), Danny Glover (Silverado), Tom Selleck (Mr Quigley, l’Australien), Burt Reynolds (Police des plaines) et Kiefer Sutherland ( Young Guns).

Une production à ne pas louper dès le 18 septembre, chaque lundi à 20h40 sur la chaîne Histoire du groupe TF1. Format 8 x 52'.