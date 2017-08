La nouveauté Ça s’est passé cette semaine-là, avec Wendy Bouchard.

A découvrir la saison prochaine, durant près d'une heure le dimanche après-midi sur France 3, un nouveau divertissement produit par Carson Prod.

Dans Ça s’est passé cette semaine-là, Wendy Bouchard remontera le temps pour nous faire vivre en images les plus grands événements qui se sont passés exactement la même semaine que celle de la diffusion de l’émission, mais à différentes périodes : il y a 50 ans, 35 ans, 22 ans, 10 ans ou 1 an…

Wendy Bouchard proposera différents sujets qui permettront de faire un véritable voyage dans les souvenirs des Français. De nombreuses thématiques seront couvertes sous une forme informative et ludique : événements culturels (cinéma, scène, humour…), chansons, faits divers et de société, inventions, naissances et disparitions marquantes.

Crédit photo © Delphine Ghosarossian - France 3.