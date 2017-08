La nouveauté jeunesse Les Sisters dès le 28 août en matinée sur M6.

La nouveauté jeunesse Les Sisters dès le 28 août à 8h25 sur M6.

Pour Marine, 8 ans, avoir une grande sister comme Wendy, c’est l’occasion rêvée d’observer une “adonaissante” dans son milieu naturel, d’imiter son attitude trop classe, de lire son journal intime en cachette. Et quand Wendy le découvre, Marine peut admirer la colère noire d’une grande sister en furie. Pour Wendy, Marine est un enfer au quotidien capable de lui coller la honte devant tous ses amis. Le pire, c’est qu’elle sait se faire pardonner avec un simple sourire et des larmes dans les yeux. Ensemble, Marine et Wendy sont deux tornades toujours prêtes à exploser, capables de se faire des déclarations d’amour et de guerre dans la même seconde. Et quand les hostilités sont déclenchées, rien ne peut plus les arrêter !

Co-production Bamboo Production et Samka Productions.