La saison 3 inédite de Jane The Virgin dès le 10 septembre sur Téva.

La saison 3 inédite de la série américaine Jane The Virgin sera diffusée dès le dimanche 10 septembre à 20h50 sur la chaîne Téva (groupe M6).

Trois épisodes à la suite.

Après s'être uni à Jane, Michael tombe sur sa coéquipière Susanna et comprend qu'elle est la taupe qu'il recherche depuis des semaines. Elle lui avoue alors sa véritable identité et lui tire dessus, le laissant dans un état critique, avant de s'enfuir avec Luisa, son grand amour. Plus tard à l'hôpital, inquiète, Jane se remémore sa rencontre avec Michael. De leurs côtés, Rogelio apprend que Xiomara est enceinte de son ennemi juré, et Magda et Anezka, qui se fait passer pour sa sœur Petra, continuent leur plan machiavélique pour en finir avec Rafael...

Avec Gina RODRIGUEZ (Jane Villanueva), Andrea NAVEDO (Xiomara Villanueva), Ivonne COLL (Alba Villanueva), Justin BALDONI (Rafael Solano), Brett DIER (Michael Cordero Jr.), Jaime CAMIL (Rogelio De La Vega), Yael GROBGLAS (Petra Solano / Anezka), Priscilla BARNES (Magda), Yara MARTINEZ (Luisa Alver) et Bridget REGAN (Rose).

Crédit photo © CBS