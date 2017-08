La série animée La petite école d'Hélène fait son arrivée sur France 5.

La Petite Ecole d'Hélène, production française créée par Alexandre Révérent et Clément Calvet (Format : 52 épisodes de 11 minutes) fait son arrivée sur France 5. Chaque samedi matin dès le 2 septembre.

Cette série d’animation du studio Superprod prône une rentrée sous le signe de la bienveillance. L’héroïne, Hélène, 5 ans, réalise le rêve de beaucoup de jeunes enfants, devenir maîtresse. Pour appréhender le métier, rien de mieux que de s’entraîner avec ses propres jouets qui prennent vie pour l’occasion. L’objectif : mettre en lumière le meilleur de chacun et l'apprentissage collectif pour grandir en s’amusant dans l’écoute et l’entraide.

"Apprentie maîtresse, Hélène part du principe qu'une maîtresse doit toujours trouver des solutions...mais pour cela elle préfère ne pas à partager directement avec le téléspectateur ses idées, inquiétudes et attentes pour mieux le prendre à témoin et l'impliquer dans sa réflexion et ses actions. Entourée de ses 8 élèves aux tempéraments et identités incarnant la palette d'émotions d'un enfant, Hélène doit leur inculquer le vivre ensemble malgré leurs fortes personnalités et leurs aptitudes sociales en construction. Voilà tout l'enjeu de cette classe unique en son genre où l'on apprend à travailler en groupe, à s'entraider, s'écouter, se respecter, être de bons amis et à surmonter collectivement ses peurs dans ces premières années où l'on découvre l'école et la vie en collectivité. Avec humour et légèreté, la série apprend ainsi aux enfants à développer des compétences sociales et une intelligence émotionnelle à un moment où ils commencent tout juste à forger leur identité et découvrent celle des autres."

Crédit photo © Superprod - Muse.