La série DC : Legends of Tomorrow dès le 5 septembre sur CStar.

Chaque mardi à 20h50 dès le 5 septembre sur CStar, trois épisodes de la série DC : Legends of Tomorrow.

Par les producteurs d’Arrow et de Flash.

Après avoir vu le futur, Rip Hunter, un maître du temps du 22ème siècle, décide - contre l'avis de son Conseil - de stopper le tyran immortel qui fera basculer le monde dans le chaos. Pour accomplir sa mission, il constitue une équipe d'élite qui l'aidera à traquer le méchant à travers le temps et arrêter sa montée au pouvoir. The A.T.O.M., Captain Cold, Heat Wave, White Canary, Firestorm, Hawkgirl et Hawkman saisissent cette opportunité de prendre en mains leur destinée. Parviendront-ils à sauver l'Humanité et marquer l'Histoire en devenant les légendes de demain ?

Avec Dominic Purcell et Wentworth Miller, Victor Garber, Brandon Routh, Arthur Darvill, Caity Lotz.

Crédit illustration © The CW Television Network