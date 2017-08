La somme remportée par l'équipe de Brahim Asloum et Enora Malagré dans Fort Boyard.

Cet été, chaque samedi à 21 heures sur France 2 (hors événement sportif), les téléspectateurs ont rendez-vous avec le jeu Fort Boyard. Des people jouent à chaque fois pour une association.

Hier, samedi 19 août, l'équipe constituée de Enora Malagré, Mokhtar, Rebecca Hampton, Jeremstar, Agustin Galiana et Brahim Asloum tentait de rapporter un maximum d'argent pour la fondation Claude Pompidou.

Créée en 1970 par Claude Pompidou et aujourd’hui présidée par Bernadette Chirac, la Fondation accompagne les enfants handicapés, les personnes âgées et les malades hospitalisés, sans oublier les jeunes de la Maison d’enfants à caractère social de Treignac (19). Elle exerce son action au travers de deux formes d’activités : un bénévolat d’accompagnement et la création d’établissements spécialisés.

Indices : tête, coupe, agneau + chocolat, as (2 prisonniers)

Mot code : carré

Temps dans salle du trésor : 3'15"

Somme remportée : 11.820 euros (à 4 au lieu de 6)

Classement :

1 - Equipe Jarry - Féraud : 20.400 euros.

2 - Equipe Etchebest - Loana : 19.420 euros.

3 - Equipe Lagaf - Cartman :15.830 euros.

4 - Equipe Elion - McDoom : 14.600 euros.

5 - Equipe Lopez - Jeremiasz : 13.920 euros.

6 - Equipe Asloum - Malagré : 11.820 euros.

7 - Equipe Cerf - Vives : 11.640 euros.

Crédit photo © Gilles Scarella - France 2.