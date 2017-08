La somme remportée par l'équipe de Laurent Ournac dans Fort Boyard.

Hier, samedi 26 août, les téléspectateurs de France 2 avaient rendez-vous avec le jeu Fort Boyard.

Des people jouent à chaque fois pour une association. Hier, l'équipe était constituée de Laurent Ournac, Capucine Anav, Christian Quesada (champion du jeu Les 12 coups de midi), Géraldine Lapalus, Laurent Kérusoré et Thomas Joubert.

Ils se battaient pour l'association Ligue contre l'obésité. Créée en 2014 par le professeur David Nocca, elle a pour missions la prévention et la promotion des dépistages de l’obésité et du surpoids ainsi que l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches.

Somme remportée : 7.440 euros.

Classement :

1 - Equipe Jarry - Féraud : 20.400 euros.

2 - Equipe Etchebest - Loana : 19.420 euros.

3 - Equipe Lagaf - Cartman :15.830 euros.

4 - Equipe Elion - McDoom : 14.600 euros.

5 - Equipe Lopez - Jeremiasz : 13.920 euros.

6 - Equipe Asloum - Malagré : 11.820 euros.

7 - Equipe Cerf - Vives : 11.640 euros.

8 - Equipe Ournac - Kérusoré : 7.440 euros.