La Une de la presse people ce 4 août : M. Pokora, Vanessa Paradis et...Marion Le Pen !

Chaque vendredi, sortie en points presse des hebdomadaires people à gros tirage Voici, Closer, Public. Ci-dessous, les Unes de ce 4 août.

Celle de Closer va sans nul doute diviser et faire parler. Puisque le mag a choisi de consacrer son gros titre à Marion Maréchal Le Pen. Procès assuré suite à la publication de cette série de photos privées ?

Dans un tout autre genre, Public, qui s'adresse à un lectorat plus jeune, mise sur le chanteur Matt Pokora, qui serait "in love" de l'artiste américaine Cristina Milan..."Ils ne se quittent plus depuis leur folle nuit à Saint-Tropez"...

Quant à Voici, qui évoque également ce sujet, c'est Vanessa Paradis qui est en Une. "Plus heureuse que jamais".