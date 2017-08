La vie secrète des chats dès le 20 août sur TF1.

Dès le dimanche 20 août à 16 heures sur TF1.

Un village, 100 chats suivis 24h sur 24 pendant un mois, une expérience exceptionnelle pour enfin savoir ce que nos chats font quand nous ne sommes pas là, racontée par Valérie Damidot.

Les chats sont 13,5 millions à partager notre quotidien en France. Ils sont nos animaux de compagnie préférés. Mais les connaissons-nous vraiment ? Quelle est leur vie secrète quand les maîtres ne sont pas là ? Et si notre gentil minou s’avérait être un baroudeur de l’extrême ? Pour le découvrir, une expérience exceptionnelle a été menée en France sur 100 chats d’un même village.

Valérie Damidot va nous raconter avec humour dans une série en plusieurs épisodes de 52 minutes, les résultats de cette étonnante étude filmée, adaptée du programme anglais « Secret life of the cat », réalisé par la BBC en 2013.

A Meung-sur-Loire, un charmant village du Loiret, deux expertes animalières, Jessica Serra, chercheuse en éthologie et spécialiste en tracking (suivi GPS) de chats et Laetitia Barlerin, docteur vétérinaire, ont mis en place un dispositif inédit. Pendant un mois, 100 chats ont été mis sous surveillance 24h sur 24 grâce à des colliers GPS afin de suivre leurs moindres mouvements chez eux et à l’extérieur, de jour comme de nuit. Cinquante familles ont été mobilisées pour participer à l’expérience. Nos félins ont été équipés de caméras embarquées pour découvrir leur environnement, à hauteur de leurs yeux. Des caméras fixes à déclenchement automatique ont également été installées dans les maisons et les jardins. Les données collectées ont ensuite été analysées et expliquées aux familles, par Jessica et Laetitia, au quartier général (QG) lors du debriefing. Ce moment tant attendu par les maîtres leur a permis de découvrir la face cachée de leurs petits compagnons et de mieux comprendre leurs comportements. L’émission propose aussi des conseils pratiques et astuces pour améliorer le quotidien de nos félins à la maison.