Laurent Kérusoré terrorisé dans l'épreuve du train fantôme, lors de Fort Boyard (vidéo).

Extrait du numéro de Fort Boyard diffusé le samedi 26 août à 21 heures sur France 2 : le train fantôme avec un des comédiens de plus belle la vie, Laurent Kérusoré. Paniqué lors de cette épreuve.

L'équipe est constituée de : Laurent Ournac, Capucine Anav, Christian Quesada (champion du jeu Les 12 coups de midi), Géraldine Lapalus, Laurent Kérusoré et Thomas Joubert.

Ils jouent pour l'association Ligue contre l'obésité. Créée en 2014 par le professeur David Nocca, elle a pour missions la prévention et la promotion des dépistages de l’obésité et du surpoids ainsi que l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches.