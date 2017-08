Le 2 septembre, le magazine hebdomadaire Vox Pop fait peau neuve.

Nouvelle saison du magazine Vox Pop dès le 2 septembre, tous les samedis à 20H05 sur ARTE. Un rendez-vou présenté par John Paul Lepers & co-produit par ARTE France, Magneto Presse.

Chaque semaine, Vox Pop enquête sur la société européenne. Un magazine résolument polémique et positif, qui secoue les préjugés et fait bouger les lignes. A la rentrée, Vox Pop fait peau neuve et propose deux fois plus de polémiques et traite à parts égales deux questions qui agitent l’Europe.

Le premier débat s’articule autour d’une enquête plus étoffée de 10 minutes. Il est introduit par un nouveau module « Controverse », qui pose les enjeux, dresse un comparatif européen avec une plume et un regard décalés. Le second débat est introduit par les résultats d’un sondage web effectué au niveau européen par News Republic. Il s’articule autour d’un invité : penseur, politique ou témoin de notre temps. L’invité répond sans langue de bois aux interpellations de John Paul Lepers et propose aussi « ses solutions » pour faire avancer le débat et soulèver des pistes d’avenir.

Samedi 2 septembre « Cyber harcèlement scolaire : l’Europe lutte-t-elle assez ? ». Enquête en Espagne, qui commence à ouvrir les yeux sur ce fléau. « Défense : faut-il une armée européenne ? », avec Roberta Pinotti, ministre de la défense italienne.

Samedi 9 septembre « Agriculture : l’avenir est-il en ville ? ». Enquête aux Pays-Bas, innovateur en matière d’agriculture urbaine. « Migrants : faut-il en accueillir plus ? », avec Damien Carême, maire de Grande Synthe, une commune française qui a crée un camp de migrants contre la volonté de l’Etat.

Samedi 16 septembre « Prisons : faut-il les privatiser ? ». Enquête au Royaume Uni, seul pays européen à avoir privatisé des prisons. « Homophobie : l’Europe en a-t-elle fini ? », avec Ulrike Lunacek, vice-présidente du Parlement européen, défenseure des droits des homosexuels.

