Le 26 août, 6ter propose le jour le plus chien...

Après Le jour le plus chat, place au Jour le plus chien sur la chaîne 6ter...Programmation spéciale le 26 août prochain.

LE CHIEN QUI A SAUVÉ L’ÉTÉ à 21 heures.

Belinda travaille dans les relations publiques et l’organisation d’événements. Quand Zeus, son chien, met à mal une réception qu’elle a organisée, elle décide de lui faire suivre un stage de dressage dans une école réputée. Zeus, qui va d’abord avoir du mal à se conformer aux règles, décide pourtant de renverser la situation et de devenir le roi de l’obéissance.

De Peter Sullivan avec Dean Cain, Gary Valentine, Elisa Donovan, Mario Lopez et Patrick Muldoon

LE ZAPPING QUI A DU CHIEN (VOLUMES 1 & 2) dès 22h30.

Si les chats remportent toujours un énorme succès sur le web, il semblerait qu’ils soient rejoints par le meilleur ami de l’homme ! Et oui, comme leurs ennemis les chats, les chiens eux aussi, ne sont pas en reste et sont très populaires sur la toile! Ils n’échappent pas au phénomène des “loldogs” et certains sont de véritables stars ! “Le zapping qui a du chien” compile les vidéos les plus drôles de la toile. Entre Denver, le chien au regard coupable ; Norman, le chien qui fait de la trottinette ; Bodhi, le chien mannequin ; Marnie, le chien people ou encore Spiderdog, le chien araignée...

Puis, retrouvez les vidéos de chiots irrésistibles avec TOO CUTE.