Le cinéaste Alain Berbérian est décédé à 63 ans.

Le réalisateur et scénariste français Alain Berbérian est décédé mardi a l'âge de 63 ans, a annoncé son agent.

Un film culte à son actif : le désopilant La cité de la peur, avec Chantal Lauby, Alain Chabat et Dominique Farrugia.

Longue histoire d'amour avec Les Nuls puisqu'il a réalisé également ABCD Nuls, Histoire(s) de la télévision et Les Nuls, l'émission.

Parmi ses autres comédies sorties en salles, Paparazzi, Le boulet et L'enquête corse. Il y a une diziane d'années, son dernier film a été un échec critique et public : L'île aux trésors, avec Gérard Jugnot et Jean-Paul Rouve.