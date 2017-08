Le Club Dorothée fête ses 30 ans avec un web-docu inédit.

Dans quelques semaines, découvrez un web-docu en 6 parties sur la chaîne YouTube Génération Club Do !

Revivez l’ascension incroyable de l’émission phare des années 90 au travers d’images d’archives et d’interviews exclusives.

Témoignages des protagonistes de l’époque, de vedettes et animateurs d’aujourd’hui, mais également de YouTubers. Tous sont allés chercher dans leur mémoire, avec beaucoup de sincérité et d’émotion, leurs plus beaux souvenirs et anecdotes de cette émission culte qui les a tant inspirés.

Lancée en juin 2014, la chaîne officielle du Club Dorothée compte aujourd’hui 60 000 abonnés et 42 millions de vues. Au programme : les meilleurs moments du Club Dorothée, toutes les chansons cultes, les tubes, les génériques…