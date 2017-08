Les contenus de Ça commence aujourd'hui et Je t'aime, etc l'après-midi sur France 2.

A découvrir dans quelques semaines (au minimum le lundi 28 août) l'après-midi sur France 2.

ÇA COMMENCE AUJOURD’HUI

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille des femmes et des hommes venus témoigner de leur parcours. Ils partagent leur expérience et l’enrichissent d’échanges. Quand ils sont encore en situation de blocage, des experts les accompagnent chez eux avec des conseils concrets et sont également présents en plateau pour éclairer leur vécu. Une rubrique « Questions-Réponses » donne également la parole aux téléspectateurs.

Une émission conviviale où la bienveillance et la bonne humeur de notre animatrice permettent de se livrer en toute confiance, annonce le diffuseur.

Production : Réservoir Prod

JE T’AIME, ETC.

Tous les après-midi, entourée de sa famille de journalistes, experts et chroniqueurs, Daphné Burki nous parle d’amour. Sans tabou ni réserve, tous les sujets seront abordés, le quotidien des Français revisité, toujours par le prisme de l’amour. Il y sera question de sentiments, de sexualité, du couple, de l’amour des autres et de soi.

Information, enquêtes, conseils d’experts, partage d’expériences, divertissement et culture seront au programme de ce nouveau magazine, rythmé par de nombreuses rubriques.

Production : Martange Production et ITV Studios France

Crédit photo © GS