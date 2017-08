Le dessous des cartes revient chaque samedi dans une nouvelle formule présentée par Émilie Aubry.

Le dessous des cartes, magazine géopolitique d'ARTE, revient chaque samedi dans une nouvelle formule présentée par Émilie Aubry. Dès le 2 septembre à 19h30.

Après la disparition en décembre dernier de Jean-Christophe Victor, qui en fut le producteur et l’incarnation pendant vingt ans, Le dessous des cartes revient à l’antenne dans une version visuellement enrichie. La partie cartographique s'étoffe grâce à des images satellite en haute résolution, des données d'élévation et des séquences de survol en 3D. Outre des images de toute beauté, l'émission offre désormais une meilleure visualisation des reliefs et s'ouvre à de nouvelles sources de données.

Le 2 septembre : la Russie et la Chine sont deux géants réunis par 4 200 kilomètres de frontières communes. Quelles coopérations ces deux pays mettent-ils en œuvre, au-delà de leurs différences et des tensions locales, et en quoi cela renforce-t-il leur influence ?$

Émilie Aubry : "Après la disparition brutale l'année dernière de Jean-Christophe Victor, ARTE m'a proposé d'animer l’hommage rendu par la chaîne. Je présente depuis plusieurs années les soirées Thema du mardi soir qui sont régulièrement consacrées à des thématiques géopolitiques. À ce titre, dans un souci de cohérence, la chaîne m’a proposé de reprendre la présentation de l'émission. Je ne suis ni géographe ni chercheur, mais mon métier de journaliste, de passeuse, me pousse à me mettre dans les pas de Jean-Christophe Victor en assumant cette responsabilité et cette différence. Avec l'équipe, nous souhaitons conserver la même exigence, la même rigueur et la même générosité dans notre volonté de transmettre, de donner à voir et à comprendre le monde."