Le Havre sous les bombes alliées : production inédite le 1er septembre sur RMC Découverte.

1944, Le Havre sous les bombes alliées : production inédite le 1er septembre à 20h50 sur RMC Découverte.

Un 52 minutes d'Emmanuel Amara.

En septembre 1944, un déluge de bombes s'est abattu sur le Havre, détruisant 80% de la ville et provoquant la mort de milliers de Havrais.

Le 5 septembre, la Royal Air Force britannique déverse des tonnes de bombes explosives et incendiaires sur le sud-ouest de la ville pour obliger la garnison allemande à la reddition. Les attaquent qui s'en suivent préparent l'assaut terrestre, ce qui entraînera la mort de près de 10 000 civils Havrais. Son bombardement est le plus meurtrier et le plus destructeur qu’ait connu la France mais aussi le plus inexplicable car les troupes allemandes n’ont guère été visées par les bombes, et la forteresse dans laquelle elles s’étaient retranchées a été finalement vaincue par une conquête terrestre.

Pourquoi les « Alliés » ont-ils rasé la ville alors qu’ils étaient venus la libérer ? Pendant plus 70 ans, de nombreuses enquêtes historiques ont tenté de répondre à ces questions, sans succès. Aujourd’hui, grâce aux toutes récentes découvertes de l’historien britannique Andrew Knapp, décryptage des mécanismes de ce drame et réponses inédites qui révèlent des faits historiques restés tabous pendant plus de 70 ans.

Ce documentaire propose de revivre les moments clés qui ont bouleversé à jamais l’histoire de la ville, provoquant sa destruction totale.