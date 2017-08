Le miroir se brisa, épisode inédit des Petits meurtres le 8 septembre.

Le miroir se brisa, épisode inédit de la succulente série française Les petits meurtres d'Agatha Christie : à voir le vendredi 8 septembre à 21 heures sur France 2.

Réalisé par Rodolphe Tissot. Scénario de Jennifer Have et Zina Modiano. D'après l'oeuvre de Agatha Christie.

Avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Élodie Frenck, Cyril Gueï, Dominique Thomas et Éric Beauchamp. Avec la participation d'Anne Consigny, Nicolas Briançon et Luc-Antoine Diquero.

La célèbre actrice Blanche Dulac échappe à une tentative de meurtre sur le tournage de son dernier film. Le commissaire Laurence doit à tout prix découvrir qui en veut à la star. Mais le dr Maillol, l’amour de sa vie, vient de mourir dans un accident d’avion. Laurence plonge dans une dépression et au contact du milieu du cinéma commence à se droguer. Il s’en remet complètement à ses deux complices Alice et Marlène. Alice devient l’assistante du photographe de plateau pour enquêter incognito. Quant à Marlène, elle est engagée comme doublure main de l’actrice, et ne tarde pas à devenir intime avec elle. Mais un assassin rôde sous les projecteurs…

Crédit photo © Escazal Films - Thierry Langro.