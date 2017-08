Le nouveau déroulé du rendez-vous quotidien Bourdin Direct.

Retour de Jean-Jacques Bourdin lundi sur RMC, avec l’arrivée des nouvelles voix de l’information Sophie Paolini et Anaïs Castagna.

Sur RMC/RMC Découverte de 6h à 8h35

· 6h10 : « Ça fait débat », le sujet d’actualité du jour expliqué par Matthieu Rouault avec la réaction des auditeurs de RMC et de l’équipe de « Bourdin Direct ».

· 6h25 et 8h25 : « Président Magnien », Charles Magnien porte un regard décalé, drôle et mordant sur l’actualité.

· 6h40 : « Découverte 360 » pour tout savoir et comprendre sur la santé, l’environnement et la vie quotidienne.

· 6h50 : « C’est déjà demain » Anthony Morel présente les dernières innovations Hi-Tech qui changeront le monde de demain.

· 7h20 : « Dupin Quotidien » L’éco, la conso et les infos de Marie Dupin.

· 7h25 : « #Magnien », Charles Magnien surfe sur les réseaux sociaux à la recherche de pépites.

· 7h40 : « L’invité évènement » face à l’équipe de « Bourdin Direct ».

· 7h50 : « Le face à face Brunet vs Neumann » avec Éric Brunet et Laurent Neumann pour débattre de la politique et de la société.

· 8h00 : « Le journal » avec Chloë Cambreling et le choix de la rédaction, enquête, fact-checking et reportage.

Sur RMC/ BFMTV de 8h35 à 9h

· L’interview politique : les yeux dans les yeux, Jean-Jacques Bourdin assure chaque matin le plus long des entretiens politique.

Sur RMC de 9h à 10h

· Le « Bureau de vote » : Jean-Jacques Bourdin anime deux débats entourés d’invités, de journalistes et d’auditeurs RMC. Au terme de chaque débat, les auditeurs sont invités à voter pour donner leur avis.