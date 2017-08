Le programme de la prochaine Nuit Gay de Canal+.

Une tradition annuelle sur Canal+, depuis plus de deux décennies : la Nuit Gay. Prochaine soirée prévue en décembre prochain.

Au programme :

Le très bon film MOONLIGHT de Barry Jenkins, Oscarisé l'hiver dernier. Avec Naomie Harris, Mahershala Ali, Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe, Alex R. Hibbert, Jaden Piner, Ashton Sanders, Jharrel Jerome. Le passage à l'âge adulte d'un jeune homme, Chiron, pendant l'ère de la guerre contre la drogue à Miami.

LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON de Mathias Théry et Etienne Chaillou. De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur le projet de loi du Mariage pour tous. Pendant ces neuf mois de gestation législative, Ia sociologue Irène Théry raconte à son fils les enjeux du débat. De ces récits nait un cinéma d’ours en peluches, de jouets, de bouts de cartons. Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous connaître parfaitement : la famille.

Le court-métrage LES ÎLES de Yann Gonzalez (2017) :