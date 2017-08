Le secret d’une bonne émission sur les médias, selon Philippe Vandel.

Philippe Vandel est interrogé ce samedi dans le quotidien Le Parisien à propos de Village Médias, son nouveau rendez-vous à l'antenne d'Europe 1 dès lundi.

L’émission se découpera comme dans un village, révèle-t-il : "il y aura les infos du village, l’invité du jour qu’on reçoit à la table d’honneur, et des chroniques, mais pas de barde qui chante faux. C’est Astérix chez Netflix. On parlera des médias au sens large. Y compris d’Internet, des réseaux sociaux et des applis".

Le secret d’une bonne émission sur les médias, selon lui , Il n'y en a pas, il faut beaucoup travailler, et aimer ce que l’on fait. "Sans avoir des stagiaires pour vous écrire les questions et regarder les programmes à votre place. Tout ce que je dis depuis que je fais ce métier est écrit par moi. Je n’ai jamais eu aucun auteur."