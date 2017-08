Le spectacle musical inédit Gospel sur la colline le 27 août sur France Ô.

"En 1954 en Louisiane, la communauté noire tente de se libérer de la ségrégation raciale. Et, pour cette lutte, le gospel constitue un formidable chant de ralliement. Le révérend Gédéon, fervent disciple de Martin Luther King, décide de bâtir une nouvelle église sur la colline de Saint-Jean, pour en faire un lieu d’éducation et de rassemblement pour les Noirs et les Blancs. La crainte de la réaction des Blancs face à cette soif d'émancipation divise la population, distinguant ceux qui luttent de ceux qui ont peur de perdre le peu qu'ils ont… Ces divergences s'expriment au travers du blues, du jazz et du gospel dans une joute musicale jubilatoire. Tandis que souffle un vent de liberté, au cœur même de la tourmente, un amour impossible voit le jour entre Rosa Lamour, star du jazz, et John, adepte de rock'n roll. Et si l'amour contribuait à la victoire ?"

Crédit photo © Gospel sur la colline - DR.