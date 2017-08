Le téléfilm inédit La loi de Gloria, avec Victoria Abril, diffusé le 12 septembre.

Mardi 12 septembre à 21 heures sur France 3.

Dans un nouvel opus de la collection La loi de, la comédienne Victoria Abril joue une avocate retirée des affaires qui remet sa robe pour élucider le meurtre de sa propre fille.

À Angoulême, c’est le branle-bas de combat. Les forces de l’ordre recherchent activement Samantha, une jeune fille de 16 ans portée disparue. Employée comme serveuse occasionnelle par un traiteur de la région, l’adolescente n’a pas réintégré son domicile après une soirée au château de Verneuil. Personne ne la reverra vivante.

Après la découverte du corps, les policiers interpellent rapidement Kevin Leroy, un petit délinquant, qui a été vu en train de se disputer avec la victime le jour même de sa disparition. Sa culpabilité ne semble faire aucun doute, d’autant plus qu’on a retrouvé le portable de Samantha dans sa caravane. Mais Kevin nie toute implication dans le meurtre, et sa jeune avocate, Salomé Mendoza, le croit. Elle est bien décidée à plaider l’acquittement ; néanmoins, en attendant le procès, il faut éviter que son client ne se fasse massacrer en prison, sort promis aux violeurs de mineurs. Et, pour cela, Salomé compte sur sa mère, une pénaliste de renom qui a pris sa retraite du barreau mais conserve un bon carnet d’adresses, y compris dans le milieu.

Réalisation, Didier Le Pêcheur.

Scénario, Céline et Martin Guyot.

Avec Victoria Abril, Julien Baumgartner, Andréa Ferreol, Jean-Claude Adelin…

