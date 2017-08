Le tournage de la série Les rivières pourpres débute, avec Olivier Marchal.

Nouvelle série de 8x52' en tournage dès aujourd'hui et jusqu'au 8 décembre pour France 2 : Les rivières pourpres.

Suite à l’affaire de Guernon (Les Rivières Pourpres) au milieu des années 2000, l’emblématique capitaine Pierre Niemans est muté à la tête de l’Office Central contre les Crimes de Sang (OCCS). Cette nouvelle unité traite des affaires les plus complexes, où les indices sont peu nombreux, et où les meurtres en série se doivent d’être résolus au plus vite.

C’est au cours d’une mission particulièrement difficile que Niemans tombe par hasard sur sa meilleure élève et fille spirituelle, Camille Delaunay. Spécialistes du versant noir de l’âme humaine, duo explosif aux méthodes non moins originales, Niemans et Camille sont envoyés aux quatre coins de la France, dans des régions où les légendes, les paysages et les traditions, se mêlent à des meurtres compliqués, à des enquêtes toujours plus nerveuses et denses. Indépendants, efficaces, et d’un courage rare, ce tandem de choc se fond dans le décor, n’hésitant pas à dormir chez l’habitant pour mieux percer à jour leurs secrets… Aussi borderline l’un que l’autre, ils sont vifs, drôles, efficaces - et dangereux.

PIERRE NIEMANS (Olivier Marchal) : 55 ans. Pragmatique, efficace, direct. Le capitaine Pierre Niemans est une légende de la police française, et ce malgré certaines tensions avec sa hiérarchie et son respect parfois douteux du protocole. Sans femme ni enfant, Niemans se donne corps et âme dans ses enquêtes, et ne lâche jamais rien, repoussant toujours ses propres limites. Mais sous ses airs de flic rigide, se cache un homme généreux, profondément bon, qui a passé sa vie à traquer le versant maléfique de l’homme…

CAMILLE DELAUNAY (Erika Sainte) : 32 ans, elle est l’homologue féminin de Niemans, la fille qu’il n’a jamais eue. Meilleure élève de Niemans à l’école de police, elle recroise la route de celui-ci lors d’une enquête qui scellera un tandem d’élite. Sous ses airs de jeune fille pleine d’énergie, se cache une flic méticuleuse et féroce. L’amour et l’admiration qu’elle porte pour Niemans fait d’elle une alliée dévouée, qui n’hésite pas à risquer sa vie pour celui qui lui a tout appris…

Une série créée par Jean-Christophe Grangé.

Suite dérivée du roman de Jean-Christophe Grangé.

Réalisateurs, Ivan Fegyveres, Julius Berg, Olivier Barma.

Production Europacorp Television.